Pronostico Arsenal-Crystal Palace | la capolista non sbaglia

Arsenal-Crystal Palace è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La capolista della Premier League non sbaglia. No, l’Arsenal, in testa al campionato e con la migliore difesa, inoltre, non solo si prenderà la vittoria – così come successo, inoltre, negli ultimi cinque confronti contro il Crystal Palace – ma lo farà anche con una prova di forza importante. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un accenno di quello che la squadra di Arteta è in grado di fare si è sicuramente visto nel match di Champions League contro l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

