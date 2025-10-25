Pronostici Cremonese-Atalanta | marcatore tiri in porta e ammoniti

Cremonese-Atalanta, i pronostici del match: possibile marcatore e non solo, ecco tutte le quote Ritornare al successo dopo tre pareggi consecutivi e interrompere in tempi relativamente brevi il digiuno da gol che dura ormai da 265 minuti di gioco. Nella trasferta che vedrà l’ Atalanta di Juric impegnata sul campo della Cremonese, non sono pochi i temi di una partita scontata solo sulla carta. (LaPresse) – IlVeggente.it I lombardi hanno infatti dimostrato di saper vendere cara, carissima la propria pelle: la compagine di Nicola tallona i nerazzurri ad una sola lunghezza di distanza in classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

