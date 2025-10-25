Il noto diesse Giulio Spadoni, ora all’Azzurra Colli, presenta questo turno di Promozione, girone B. Azzurra Colli-Corridonia: "È un campionato in cui ogni partita è difficile ed equilibrata, affronteremo un Corridonia che può contare su ottimi elementi in un match che nasconde delle insidie". Camerino-Porto Sant’Elpidio: "La matricola Camerino, a parte sabato scorso, ha avuto un approccio positivo al torneo, gli ospiti hanno qualità ma si sono espressi a fasi alterne". Castel di Lama-Aurora Treia: "Per l’Aurora si tratta di una gara complicata anche se il pronostico è dalla sua parte, però sabato scorso ha sofferto in casa contro il Monticelli e sa che di fronte avrà un Castel di Lama che venderà cara la pelle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. "Aurora, trasferta insidiosa»