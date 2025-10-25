Programmi TV sabato 25 ottobre 2025 | varietà e film

Lopinionista.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Rai 1 “Ballando con le stelle”, su Canale 5 “Tu si que vales”, su Sky Cinema “Fast & Furious”. Guida ai programmi Tv della serata del 25 ottobre 2025. La prima serata di sabato 25 ottobre 2025 propone un palinsesto ricco e trasversale, capace di soddisfare ogni gusto televisivo. Tra i titoli di punta spiccano Ballando con le stelle su Rai 1, con il suo mix di glamour e competizione, e Tú sí que vales su Canale 5, che continua a conquistare il pubblico con talenti sorprendenti e momenti di pura emozione. Per gli appassionati di cinema, Constantine su Canale 20 offre un viaggio oscuro tra inferno e redenzione, mentre Harry Potter e i Doni della Morte: Parte II su Sky Cinema Family regala il gran finale della saga magica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

programmi tv sabato 25 ottobre 2025 variet224 e film

© Lopinionista.it - Programmi TV sabato 25 ottobre 2025: varietà e film

Altri contenuti sullo stesso argomento

programmi tv sabato 25I programmi tv della settimana dal 20 al 26 ottobre: da L’eredità alla serie Noi del Rione Sanità da GialappaShow a PlayList - In questa settimana televisiva debutta su RaiUno la serie Noi del Rione Sanità con Carmine Recano, ispirata alla figura e al lavoro di Don Loffredo parroco del Rione Sanità ... Come scrive ilmattino.it

programmi tv sabato 25Programmi dell’Accesso sulla Rai, 45 tra enti e associazioni liguri hanno fatto richiesta di partecipazione - La nuova serie prevista per l’anno in corso si articola su nove puntate per la televisione e sei per la radiofonia. Segnala msn.com

programmi tv sabato 25Programmi TV sabato 11 ottobre 2025: Nazionale e film - Guida ai programmi Tv della serata dell'11 ottobre 2025 ... Scrive lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Programmi Tv Sabato 25