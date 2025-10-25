Programmi TV sabato 25 ottobre 2025 | varietà e film

Su Rai 1 “Ballando con le stelle”, su Canale 5 “Tu si que vales”, su Sky Cinema “Fast & Furious”. Guida ai programmi Tv della serata del 25 ottobre 2025. La prima serata di sabato 25 ottobre 2025 propone un palinsesto ricco e trasversale, capace di soddisfare ogni gusto televisivo. Tra i titoli di punta spiccano Ballando con le stelle su Rai 1, con il suo mix di glamour e competizione, e Tú sí que vales su Canale 5, che continua a conquistare il pubblico con talenti sorprendenti e momenti di pura emozione. Per gli appassionati di cinema, Constantine su Canale 20 offre un viaggio oscuro tra inferno e redenzione, mentre Harry Potter e i Doni della Morte: Parte II su Sky Cinema Family regala il gran finale della saga magica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV sabato 25 ottobre 2025: varietà e film

Altri contenuti sullo stesso argomento

Programmi per sabato mattina? Da queste parti c'è in programma la partenza per un viaggio magico Sabato 25 ottobre alle 11.00 Giovanni Maccioni ci presenterà i principi dell'Antropomagjia applicati a tempo, spazio, denaro e obiettivi di vita. Per partecip - facebook.com Vai su Facebook

I programmi tv della settimana dal 20 al 26 ottobre: da L’eredità alla serie Noi del Rione Sanità da GialappaShow a PlayList - In questa settimana televisiva debutta su RaiUno la serie Noi del Rione Sanità con Carmine Recano, ispirata alla figura e al lavoro di Don Loffredo parroco del Rione Sanità ... Come scrive ilmattino.it

Programmi dell’Accesso sulla Rai, 45 tra enti e associazioni liguri hanno fatto richiesta di partecipazione - La nuova serie prevista per l’anno in corso si articola su nove puntate per la televisione e sei per la radiofonia. Segnala msn.com

Programmi TV sabato 11 ottobre 2025: Nazionale e film - Guida ai programmi Tv della serata dell'11 ottobre 2025 ... Scrive lopinionista.it