Progetti di vita indipendente i fondi perduti all' odg della conferenza dei sindaci dell' Ats di Locri

I chiarimenti sui fondi dell'annualità 2020 per i progetti di vita indipendente saranno il primo punto all'ordine del giorno della prossima conferenza dei sindaci all'Ats della Locride. L'assemblea è stata indetta per lunedì 27 ottobre in prima convocazione (e il giorno successivo in seconda) e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Disabilità, la Regione approva il regolamento dei progetti di vita - facebook.com Vai su Facebook

Regione, stanziati altri 2 milioni per progetti di vita indipendente - La Giunta regionale, su proposta della presidente Stefania Proietti (che ha mantenuto la delega alla promozione e attuazione dei diritti delle persone con disabilità) ha approvato un ... Come scrive msn.com

"Sbagliato chiedere ai disabili di anticipare i fondi per il progetto Vita Indipendente" - Firenze, 18 aprile 2025 – “Il meccanismo del progetto “Vita Indipendente” mi ha messo in ginocchio, perché non riesco ad anticipare i soldi necessari a pagare l’assistente personale”. Da lanazione.it

Disabilità e vita indipendente, le regole per i progetti delle Regioni - Sono state pubblicate, da parte del Ministero del Lavoro, le linee guida per la presentazione di progetti di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità, da parte dalle ... Come scrive disabili.com