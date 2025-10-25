Professioni De Luca Consulenti lavoro | Crescita esponenziale in ultimi 20 anni ma sguardo a futuro

Napoli, 25 ott. (AdnkronosLabitalia) - "Queste sono occasioni in cui guardiamo alla crescita che è stata esponenziale negli ultimi 20 anni ma poi come impone la nostra indole guardando al futuro". Così, conversando con AdnkronosLabitalia, Rosario De Luca, presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro in chiusura della convention nazionale dei professionisti a Napoli, in occasione dei 60 anni del consiglio nazionale della categoria. "Non è una novità ritenere oggi il primo giorno dei prossimi 60 anni. Siamo soddisfatti per l'adesione totale dei dirigenti territoriali a questo che è stato un confronto verso il futuro", ha concluso De Luca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

