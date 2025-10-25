Prodotti tipici protagonisti | due giorni con la TartuFesta a Montaione

MONTAIONE – Si apre il sipario sulla 32esima edizione della TartuFesta, la Mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici che, da oltre trent’anni, porta nel cuore della Toscana i profumi e i sapori autentici dell’autunno. Oggi (25 ottobre) e domani le vie e le piazze di Montaione diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il tartufo sarà il protagonista assoluto, insieme alle eccellenze enogastronomiche del territorio. “Le specificità di ogni territorio rappresentano la grande ricchezza di tutta la comunità metropolitana – commenta Sara Di Maio, consigliera della Città metropolitana di Firenze delegata al turismo e allo sviluppo economico -. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it