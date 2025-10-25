Lo studio di produzione romano Light & Color, alla vigilia dell’uscita della serie animata “Sulle tracce di Marco Polo”, disponibile dal 24 ottobre 2025 su RaiPlay, ha organizzato un incontro dedicato all’evoluzione di tecniche e linguaggio del mondo dell’animazione Rom a, xx ottobre 2025 – Alla presenza di un pubblico di tutte le età che ha riempito l’Auditorium Arte del Parco della Musica, all’interno d ello spazio della Roma Lazio Film Commission del Rome Film Festival, si è tenuto nella mattina di giovedì 23 ottobre l’evento “ L&C Studio – Bridging the gap between linear television and digital media ”, dedicato all e trasformazion i del linguaggio audiovisivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Prodotti digitali per i nativi digitali: cartoni animati per i piccoli dell'era tecnologica