Processo Mattia Battistetti ancora rinvio per la sentenza | la giustizia tarda mentre cresce il bilancio delle morti sul lavoro

Ilgiornaleditalia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo per la morte dell'operaio edile schiacciato da un bancale nel 2021 slitta al 22 gennaio 2026. La famiglia: "Siamo sfiniti". Intanto i dati INAIL confermano un'emergenza nazionale: 1.500 vittime all'anno Treviso – Nessuna sentenza, solo un nuovo rinvio. Il Tribunale di Treviso ha a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

