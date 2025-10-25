Probabili formazioni Lazio Juve | Tudor torna alle origini? Nuovo cambio modulo e due rientri tra i titolari Le possibili scelte all’Olimpico

Probabili formazioni Lazio Juve: ecco le possibili scelte di Igor Tudor per il big match dell'Olimpico, valido per l'8ª giornata di Serie A 202526. Scelte quasi obbligate per Sarri, ritorno alle origini per Tudor. Le probabili formazioni di Lazio Juve, posticipo domenicale dell'ottava giornata di Serie A (ore 20:45), delineano una sfida tra due squadre alle prese con emergenze ma determinate a rilanciarsi. Ecco le possibili scelte dei due tecnici secondo Sky Sport. Lazio: Sarri in piena emergenza, si affida a Dia e Zaccagni?. Maurizio Sarri deve fare i conti con un'infermeria affollatissima. Nonostante le pesantissime assenze (out Rovella, Castellanos, Cancellieri, Tavares, Gigot, Dele-Bashiru), sembra orientato a confermare il 4-3-3.

