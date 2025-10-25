Probabili formazioni Lazio-Juve | Tudor resta fedele al suo credo! Dalla Continassa emerge questo disegno tattico… Le possibili scelte

Probabili formazioni Lazio Juve: Tudor resta fedele al suo credo! Dalla Continassa emerge questo disegno tattico. Le possibili scelte del tecnico bianconero. Se il Santiago Bernabeu valeva una piccola rivoluzione tattica, con più energia in mezzo e Yildiz alle spalle di Vlahovic, per la Juventus lo scivolosissimo bivio di domani all’Olimpico contro la Lazio impone un’immediata restaurazione. Igor Tudor ha lasciato Madrid con un po’ di amarezza, convinto che si potesse ottenere di più, e ora sente la necessità di “tornare all’antico”. Contro un avversario ferito dalle assenze, servirà dare un’impronta chiara alla gara fin da subito, e per farlo userà interpreti funzionali al suo “credo”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Lazio-Juve: Tudor resta fedele al suo credo! Dalla Continassa emerge questo disegno tattico… Le possibili scelte

Altri contenuti sullo stesso argomento

#SerieB: #ModenaEmpoli, le probabili #formazioni e dove seguire il match del #Braglia - facebook.com Vai su Facebook

Le probabili formazioni di Milan-Pisa #SkySport #SerieA #Milan #MilanPisa #SkySerieA - X Vai su X

Lazio-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere la gara in tv (e streaming) - La Juventus si prepara ad una sfida decisiva con la Lazio, in questa ottava giornata di Serie A. ilmessaggero.it scrive

Probabili formazioni Lazio-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Castellanos, Conceiçao, Vlahovic, David, Koopmeiners e Nuno Tavares - Lazio e Juventus si sfidano nel posticipo finale dell'ottava giornata di Serie A: per entrambe obiettivo rilancio. Da goal.com

Lazio Juve, Sarri perde anche Nuno Tavares! Ecco come cambiano le probabili formazioni in vista del match di domenica all’Olimpico - Ecco le probabili formaizoni del big match dell’Olimpico di domenica Dopo aver conquistato un punto prezioso contro l’Atalanta, la Laz ... Si legge su lazionews24.com