25 ott 2025

Probabili formazioni Lazio Juve: Tudor resta fedele al suo credo! Dalla Continassa emerge questo disegno tattico. Le possibili scelte del tecnico bianconero. Se il  Santiago Bernabeu  valeva una piccola rivoluzione tattica, con più energia in mezzo e  Yildiz  alle spalle di Vlahovic, per la Juventus lo scivolosissimo bivio di domani all’Olimpico contro la Lazio impone un’immediata restaurazione. Igor Tudor ha lasciato Madrid con  un po’ di amarezza, convinto che si potesse ottenere di più, e ora sente la necessità di “tornare all’antico”. Contro un avversario ferito dalle assenze, servirà dare un’impronta chiara alla gara fin da subito, e per farlo userà interpreti funzionali al suo “credo”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

