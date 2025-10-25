Pro Pal cori contro gli esponenti di Forza Italia poi scontri con le forze dell' ordine
Dopo le proteste contro i ministri impegnati al Teatro Carignano per gli Stati Generali della Casa organizzati da Forza Italia, i propal sono partiti da piazza Castello per un corteo non autorizzato verso il luogo della convention. “Bloccheremo il ministro Tajani”, si leggeva nell'annuncio della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Torino, la protesta pro Pal contro i ministri Tajani e Bernini: trecento in piazza Castello. Scontri e cariche della polizia davanti al Museo Egizio - Nel mirino gli Stati generali della casa al teatro Carignano. Riporta torino.corriere.it
Presidio Pro-Pal vicino alla Festa del Cinema degenera: scontri tra polizia e manifestanti - Palestina vicino alla Festa del Cinema degenera in cariche della polizia. Lo riporta notizie.it
Pro-Pal mitinš netalu no kinofestivala saasinas, izceloties sadursmem starp policiju un protestetajiem. - Palestina vicino alla Festa del Cinema degenera in cariche della polizia. Come scrive notizie.it