Nuovi scontri tra pro Palestina e forze dell'ordine a Torino, dove i manifestanti hanno cercato di sfondare un blocco di polizia per raggiungere il teatro in cui i ministri di Forza Italia stanno partecipando agli Stati generali della casa. Lo scontro si è registrato in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio. Nel momento in cui i manifestanti hanno cercato il contatto con gli agenti, schierati in tenuta antisommossa, è stata necessaria una carica di alleggerimento per allentare la pressione del corteo. Una ragazza è stata fermata dalle forze dell'ordine e identificata e si è registrato un lancio di oggetti contro le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pro Pal all’assalto degli agenti: capo della Digos colpito da una bottiglia