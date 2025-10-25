Pro Pal all’assalto degli agenti | capo della Digos colpito da una bottiglia
Nuovi scontri tra pro Palestina e forze dell'ordine a Torino, dove i manifestanti hanno cercato di sfondare un blocco di polizia per raggiungere il teatro in cui i ministri di Forza Italia stanno partecipando agli Stati generali della casa. Lo scontro si è registrato in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio. Nel momento in cui i manifestanti hanno cercato il contatto con gli agenti, schierati in tenuta antisommossa, è stata necessaria una carica di alleggerimento per allentare la pressione del corteo. Una ragazza è stata fermata dalle forze dell'ordine e identificata e si è registrato un lancio di oggetti contro le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
New York, l’Ice inizia l’assedio. A Chinatown retata in pieno giorno Gli agenti federali prendono d’assalto i venditori ambulanti di origine africana. Manifestazioni spontanee di protesta @marina_catucci - X Vai su X
Assalto da film alle Poste, agenti bloccano rapinatori. Foto e video live https://ebx.sh/85CDAD - facebook.com Vai su Facebook
Disordini e agenti feriti allo sciopero pro-Pal a Milano: le reazioni di Schlein, Renzi e Conte - Milano, scontri alla Stazione Centrale: manifestazioni pacifiche offuscate dalla violenza minoritaria. Secondo notizie.it
Guerriglia urbana al corteo Pro Pal di Udine: scontri tra manifestanti e agenti, diversi arresti. Giornalista ferita da una pietra - Momenti di tensione alla fine del corteo organizzato in centro città dal Comitato per la Palestina libera, con l'ades ... Lo riporta msn.com
Agenti feriti e disordini in tutta Italia per lo sciopero generale dei Pro Pal - Cortei in 100 città italiane per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e della causa palestinese. Si legge su iltempo.it