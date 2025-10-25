Primo Memorial Maresciallo Carlo Legrottaglie | lo sport come omaggio a un eroe dell' Arma
CAROVIGNO - Domani, domenica 26 ottobre 2025, alle 9:30, presso il Palazzetto dello Sport di Carovigno, si terrà il primo “Memorial maresciallo Carlo Legrottaglie”.La manifestazione, organizzata in collaborazione con l'Arma dei carabinieri, rappresenta un momento di sport e memoria, unendo la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
