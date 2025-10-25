Primo brindisi per Julia Scheib nel gigante di Soelden Shiffrin sfiora il podio poca Italia senza Brignone

Quasi nove anni dopo l’Austria torna a vincere un gigante femminile in Coppa del Mondo. A rompere il digiuno è stata Julia Scheib, che trionfa a Soelden nella prima gara della stagione. Un esordio da sogno per Scheib, che aveva già ipotecato il successo con una strepitosa prima manche, gestendo al meglio la pressione del partire per ultima nella seconda, centrando così la prima vittoria della carriera. Scheib ha amministrato l’enorme vantaggio sulle rivali nella seconda manche, chiudendo con 58 centesimi di vantaggio sull’americana Paula Moltzan, che può anche recriminare per un errore evidente all’imbocco del ripido, che forse è costato anche qualcosa di più alla statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Primo brindisi per Julia Scheib nel gigante di Soelden. Shiffrin sfiora il podio, poca Italia senza Brignone

News recenti che potrebbero piacerti

Dal primo espresso al brindisi che chiude la giornata: qui ogni momento trova la sua forma. ? Colazione, pranzo, aperitivo, dopocena. Eleganza semplice, atmosfera giusta. . . #PapoFrosinone #ContemporaryLounge #Frosinone #BreakfastClub #Pranz - facebook.com Vai su Facebook

Valtur Brindisi: contro Cremona il primo vero test impegnativo del campionato https://ift.tt/pZd4CBE https://ift.tt/d39s740 - X Vai su X

Primo brindisi per Julia Scheib nel gigante di Soelden. Shiffrin sfiora il podio, poca Italia senza Brignone - Quasi nove anni dopo l'Austria torna a vincere un gigante femminile in Coppa del Mondo. Si legge su oasport.it

Sci, a Solden primo successo di Scheib davanti a Moltzan e Gut. Fuori Goggia - La Coppa del mondo si apre con la vittoria dell’austriaca Julia Scheib, la prima in carriera, davanti a tutte le big, compresa Shiffrin quarta. Segnala sport.quotidiano.net

Sci, gigante Sölden: primo successo in Coppa del Mondo per Julia Scheib - L'austriaca, che aveva dominato la prima manche, ha concluso in bellezza anticipando Paula Moltzan e Lata Gut- Da msn.com