Primo brindisi per Julia Scheib nel gigante di Soelden Shiffrin sfiora il podio poca Italia senza Brignone

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi nove anni dopo l’Austria torna a vincere un gigante femminile in Coppa del Mondo. A rompere il digiuno è stata Julia Scheib, che trionfa a Soelden nella prima gara della stagione. Un esordio da sogno per Scheib, che aveva già ipotecato il successo con una strepitosa prima manche, gestendo al meglio la pressione del partire per ultima nella seconda, centrando così la prima vittoria della carriera. Scheib ha amministrato l’enorme vantaggio sulle rivali nella seconda manche, chiudendo con 58 centesimi di vantaggio sull’americana Paula Moltzan, che può anche recriminare per un errore evidente all’imbocco del ripido, che forse è costato anche qualcosa di più alla statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it

