Primavera 3 | il tecnico Andrea Danesi spiega le insidie che nasconde la difficile trasferta in casa del fanalino di coda Occhio alla Torres abbiamo tutto da perdere

E’ in Sardegna, a Porto Torres, la Under 19 della Carrarese dove questo pomeriggio alle ore 15 affronterà il fanalino di coda del girone A del campionato Primavera 3. "Sarà una gara insidiosa – avverte il tecnico Andrea Danesi – dalla quale abbiamo tutto da perdere e nulla da guadagnare. Se vinciamo, infatti, avremo fatto il nostro mentre se perdiamo saremo stati dei “polli“. Loro navigano in bassa classifica ed è dato per scontato che noi dobbiamo fare risultato ma non sarà così semplice. Non è una questione di classifica. Là sono sempre partite molto toste. L’anno scorso, ad esempio, fu una battaglia e finì 2 a 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

