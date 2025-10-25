Primavera 3 | il tecnico Andrea Danesi spiega le insidie che nasconde la difficile trasferta in casa del fanalino di coda Occhio alla Torres abbiamo tutto da perdere
E’ in Sardegna, a Porto Torres, la Under 19 della Carrarese dove questo pomeriggio alle ore 15 affronterà il fanalino di coda del girone A del campionato Primavera 3. "Sarà una gara insidiosa – avverte il tecnico Andrea Danesi – dalla quale abbiamo tutto da perdere e nulla da guadagnare. Se vinciamo, infatti, avremo fatto il nostro mentre se perdiamo saremo stati dei “polli“. Loro navigano in bassa classifica ed è dato per scontato che noi dobbiamo fare risultato ma non sarà così semplice. Non è una questione di classifica. Là sono sempre partite molto toste. L’anno scorso, ad esempio, fu una battaglia e finì 2 a 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
FcInterNews.it. . Le parole del tecnico dell’Inter Primavera dopo la pazzesca rimonta nel finale contro l’Union SG in Youth League ? - facebook.com Vai su Facebook
Primavera 3: il tecnico Andrea Danesi spiega le insidie che nasconde la difficile trasferta in casa del fanalino di coda. "Occhio alla Torres, abbiamo tutto da perdere» - E’ in Sardegna, a Porto Torres, la Under 19 della Carrarese dove questo pomeriggio alle ore 15 affronterà il fanalino di coda del girone A del campionato Primavera 3. Secondo sport.quotidiano.net
Primavera 3 Oggi al “Del Freo“ di Montignoso (ore 15) test importante per gli azzurrini di Danesi. "L’Alcione è una squadra ambiziosa» - Match cruciale per gli azzurrini di Andrea Danesi che questo pomeriggio allo stadio di Montignoso (ore 15) ospitano l’ambizioso Alcione Milano nella quinta giornata del campionato Primavera 3. Da msn.com