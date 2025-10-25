Primavera 1 Milan-Cesena 7-2 | il diavolo domina il cavalluccio Il commento

Alle ore 13:00, allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) si è giocato Milan-Cesena, match valido per la nona giornata del campionato di Primavera 1 202526. Ecco il racconto della partita!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Cesena 7-2: il diavolo domina il cavalluccio. Il commento

Argomenti simili trattati di recente

? FUTURO IN CAMPO! Week-end intenso per i giovani Milan: Primavera vs Cesena (Sab 13:00) e Milan Futuro vs Folgore Caratese in Serie D (Dom 14:30). CALENDARIO DA BRIVIDI: Primavera attesa da Juve, Inter (trasferta) e Napoli fino a Natale! #Mil - facebook.com Vai su Facebook

Pareggio con rimpianti: Atalanta e Milan Primavera si dividono la posta in palio. Quinto risultato utile consecutivo per i rossoneri - X Vai su X

Show del Milan Primavera, 7 gol al Cesena terzo in classifica! Tripletta di Lontani - Il Milan Primavera ottiene il sesto risultato utile consecutivo e la terza vittoria nelle ultime sei, e lo fa nella maniera più incredibile. milannews.it scrive

Primavera, Milan-Cesena (0-0): iniziata la partita! - it ben ritrovati a tutti dallo Sportitalia Village di Carate Brianza. Secondo milannews.it

Cesena Primavera, una severa lezione in casa del Milan (7-2) - 2, e una prestazione di assoluto livello, tripletta, dell’ex di giornata: il ... Riporta corriereromagna.it