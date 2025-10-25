Primavera 1 I baby grigiorossi contro l’Inter di Carbone

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata odierna si preannuncia parecchio intensa per le squadre lombarde di Primavera 1. Il nono turno di campionato mette di fronte Cremonese e Inter in un derby tra due delle principali deluse in questo avvio di stagione. Alle 11 i nerazzurri, tornati da poco a vincere dopo due mesi piuttosto difficili, chiedono strada ai grigiorossi con l’obiettivo di trovare continuità e risalire in classifica. "Vogliamo fare bene perché abbiamo perso dei punti per strada e ora non ci troviamo nella posizione che meritiamo. Guido un gruppo che lavora con me da un po’, siamo una famiglia e chiunque venga cerchiamo di trascinarlo con la nostra mentalità", ha sottolineato nei giorni scorsi il tecnico dell’Inter, Carbone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

primavera 1 i baby grigiorossi contro l8217inter di carbone

© Sport.quotidiano.net - Primavera 1. I baby grigiorossi contro l’Inter di Carbone

Altri contenuti sullo stesso argomento

primavera 1 baby grigiorossiPrimavera 1. I baby grigiorossi contro l’Inter di Carbone - La giornata odierna si preannuncia parecchio intensa per le squadre lombarde di Primavera 1. Riporta msn.com

Diretta/ Cremonese Udinese Primavera (risultato finale 1-0): grigiorossi sempre più su! (5 gennaio 2024) - 0: grigiorossi sempre più su in classifica grazie al gol segnato da Gabbiani. Si legge su ilsussidiario.net

DIRETTA/ Cremonese Atalanta Primavera (risultato finale 1-0): grigiorossi salvi! (5 maggio 2025) - Mettiamoci comodi per la diretta Cremonese Atalanta Primavera, anche perché rappresenta un unicum su questo campo: le due squadre, parlando di epoca recente, non si erano mai incrociate prima di ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Primavera 1 Baby Grigiorossi