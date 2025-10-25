Primavera 1 I baby grigiorossi contro l’Inter di Carbone

La giornata odierna si preannuncia parecchio intensa per le squadre lombarde di Primavera 1. Il nono turno di campionato mette di fronte Cremonese e Inter in un derby tra due delle principali deluse in questo avvio di stagione. Alle 11 i nerazzurri, tornati da poco a vincere dopo due mesi piuttosto difficili, chiedono strada ai grigiorossi con l’obiettivo di trovare continuità e risalire in classifica. "Vogliamo fare bene perché abbiamo perso dei punti per strada e ora non ci troviamo nella posizione che meritiamo. Guido un gruppo che lavora con me da un po’, siamo una famiglia e chiunque venga cerchiamo di trascinarlo con la nostra mentalità", ha sottolineato nei giorni scorsi il tecnico dell’Inter, Carbone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

