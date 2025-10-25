Prima unione civile di Forlimpopoli sul palco del Verdi ben tre Enrico

A quasi dieci anni dall'istituzione delle unioni civili in Italia (nel giugno 2016) Forlimpopoli vede la sua prima cerimonia di unione civile. Lo fa sapere il vicesindaco Enrico Monti: “Oggi ho avuto l’onore e l’emozione di celebrare, sul palco del Teatro Verdi, la prima unione civile del Comune. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

