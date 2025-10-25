Prima e Seconda categoria | girone Ae girone B Derby di spicco a Marlia Porcari e Capannori Arrivano Corsagna Pieve Fosciana e Piazza

Sesta giornata in Prima e Seconda categoria, dove si torna a giocare alle ore 14,30 (con il ritorno dell’ora solare) e si entra nella fase invernale della stagione che è anche quella più affascinante e decisiva, in cui emergono i reali valori delle contendenti. In Prima categoria domenica di derby nel girone "A", nel quale spiccano quello tra Folgor Marlia e Corsagna (foto), Academy Porcari-Pieve Fosciana (squadre in gran forma) e Capannori-Piazza "55" (attenzione ai garfagnini, capaci sette giorni fa di battere la corazzata Carrarese Giovani). Ma la capolista a sorpresa è l’imbattuto Atletico Lucca che guida in beata solitudine ed è atteso dalla Torrelaghese; anche se l’impegno più difficile è del Montecarlo, sul campo proprio della Carrarese Giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

