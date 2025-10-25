Previsioni prezzo Solana | livelli chiave di supporto e resistenza per SOL
Solana perde oltre 10% in un mese, ma l’interesse istituzionale cresce, mentre la prevendita di Snorter Bot ($SNORT) supera i 5 milioni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Secondo rumor, la prossima Xbox potrebbe essere un dispositivo ibrido premium con prezzo elevato; si attendono conferme ufficiali da Microsoft. https://www.everyeye.it/notizie/xbox-next-costera-1-000-euro-ps6-meta-previsioni-insider-836199.html?utm_m - facebook.com Vai su Facebook
iPhone pieghevole, le ultime previsioni sul prezzo sono più ottimistiche - X Vai su X
Previsioni Prezzo Solana: Cosa Riserva il Futuro Dopo un Calo Mensile del 22% - Solana (SOL) ha registrato un calo del 22% questo mese a seguito dello shock delle tariffe di Trump, ma stanno emergendo segnali di ripresa. Come scrive fxempire.it
Conviene comprare Solana a prezzo scontato? Gli analisti vedono quota 500$ entro il 2029 - Solana è tornata al centro dell’attenzione tra gli investitori, grazie alla sua velocità, scalabilità e crescita nel settore della tokenizzazione degli asset ... Come scrive borsainside.com
ChatGPT prevede +200% per Solana: Snorter Token potrebbe fare 1000x - Ma l’attenzione cresce anche su Snorter Token, la prossima crypto con potenziale 1000x ... Riporta cryptonomist.ch