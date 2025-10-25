Previsioni meteo pioggia e basse temperature su tutta la regione Allerta gialla per l' Umbria meridionale

Persiste l’allerta gialla per il maltempo nell’Umbria meridionale, ma anche nelle altre zona della regione le previsioni meteo riportano cielo irregolarmente nuvoloso con qualche isolata e sporadica precipitazione, più insistenti in serata e nottetempo sui settori settentrionali.I venti nella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Le previsioni meteo fino alla prima settimana di novembre - facebook.com Vai su Facebook

#violente_tempeste: Prestare attenzione alle previsioni meteo, nonché agli avvisi e alle istruzioni delle autorità locali. https://severeweather.wmo.int - X Vai su X

Tra sole e pioggia, le previsioni meteo del weekend in Toscana - Il passaggio di una perturbazione atlantica, carica di piogge e temporali, colpirà Toscana e Umbria. Come scrive lanazione.it

Meteo, arriva una perturbazione atlantica: peggioramento a partire dal Nord - Nuvolosità in transito e precipitazioni sparse anche tra mercoledì e giovedì, specie sui settori occidentali della Penisola. Segnala tg24.sky.it

Meteo, weekend instabile in Italia con piogge e rovesci tra sabato e domenica: le previsioni - Breve tregua dal maltempo con un venerdì soleggiato e stabile, ma tutto cambia nel weekend. Secondo meteo.it