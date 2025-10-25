prevenzione delle lesioni in area critica ad arezzo nuovo seminario dedicato alle terapie intensive

Arezzo, 25 ottobre 2025 – . Un i ncontro di formazione rivolto a infermiere, infermieri e OSS dei sette reparti di Rianimazione della Asl Toscana sud est Prosegue il percorso di formazione avanzata nella Digital Home Care della Asl T oscana sud est con un nuovo seminario rivolto al personale delle sette Terapie Intensive aziendali, dedicato alla prevenzione delle lesioni da pressione nei pazienti critici. L’iniziativa, organizzata dalla Rianimazione dell’Ospedale San Donato di Arezzo, si è svolta ieri pomeriggio e ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e confronto tra professionisti, finalizzato a consolidare competenze e protocolli per garantire sempre maggiore sicurezza e qualità dell’assistenza in area critica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

