Prevalle incidente tra auto e moto | morto centauro 20enne

Prevalle (Brescia), 25 ottobre 2025 – Un'altra giovane vita spezzata sulle strade bresciane. Questo pomeriggio attorno alle 14.30 un ragazzo di 20 anni è morto a causa di un incidente avvenuto a Prevalle. La tragedia si è consumata in via Italia, un tratto di strada che segna il confine tra i comuni di Prevalle e Paitone, già purtroppo noto per altri incidenti. Secondo la prima e ancora sommaria ricostruzione dei fatti una vettura Suzuki Ignis si sarebbe scontrata con la moto del ragazzo. L’automobile stava uscendo da un incrocio per immettersi sulla provinciale in direzione Paitone. In quel momento, sarebbe avvenuto lo scontro con la Honda Varadero del 20enne, che procedeva in direzione di Gavardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

