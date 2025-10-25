Pressioni al prof per i titoli Chieste cinque condanne
Il professor Massimo Bonacchi si sarebbe trovato dentro un ricatto: “cedere“ i suoi lavori scientifici al cardiochirurgo Pierluigi Stefàno, che doveva diventare professore associato, altrimenti la sua carriera a Careggi non sarebbe mai decollata. Lo ha riassunto in una lunga e accorata discussione in aula il pubblico ministero Antonino Nastasi, che ha concluso un processo iniziato ancora prima del covid con cinque richieste di condanna: tre anni e quattro mesi per Stefàno, l’ex prorettore di medicina Paolo Bechi, e il pratese Corrado Poggesi; due anni e otto mesi per l’urologo Marco Carini e il geriatra Niccolò Marchionni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
