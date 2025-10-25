Preso mentre spaccia hashish in piazza a casa nasconde 20mila euro

Perugiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato un 46enne tunisino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’uomo, già noto alla Polizia per percosse, minacce e lesioni personali, aveva organizzato un'attività di spaccio in piazza San Domenico. Attività che è stata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

