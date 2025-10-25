Preso mentre spaccia hashish in piazza a casa nasconde 20mila euro

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato un 46enne tunisino per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’uomo, già noto alla Polizia per percosse, minacce e lesioni personali, aveva organizzato un'attività di spaccio in piazza San Domenico. Attività che è stata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it