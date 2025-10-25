Presidente il popolo ha fame Mangino pastarelle i cartelli al corteo della Cgil a Roma – Il video

Open.online | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al al avoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. Il corteo è partito da piazza della Repubblica diretto verso piazza San Giovanni dove è stato allestito il palco. Molti i cartelli. Un quadro che parodizza Il Quarto Stato, sostituendo i lavoratori con i palestinesi. "Lavorare per vivere meglio, non vivere male per lavorare": "La pace dipende anche da te". "Non siamo 4 gatti". "Presidente, il popolo ha fame, 'mangino pastarelle'". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo "Presidente, il popolo ha fame. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

presidente popolo ha fame"Presidente, il popolo ha fame. Mangino pastarelle", i cartelli al corteo della Cgil a Roma - (Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al al avoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. quotidiano.net scrive

presidente popolo ha fameFao, gli interventi del presidente Mattarella e del Papa: "La fame è un fallimento collettivo" - In corso la cerimonia per l'80esimo anniversario della fondazione dell'Organizzazione, in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Presidente Popolo Ha Fame