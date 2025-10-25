Presenze dei turisti aumentate in città del 22% rispetto al 2024

Presenze turistiche aumentate del 22% rispetto al 2024 a Pescara e del 153% rispetto al 2019.«Sono dati stratosferici quelli del turismo registrati nella nostra nei primi otto mesi dell'anno». A dirlo il sindaco Carlo Masci illustrando i dati (fonte Regione Abruzzo) sul turismo relativi alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altre letture consigliate

Tantissime le presenze di questo fine settimana, oggi turisti provenienti dal Regno Unito : Inghilterra e Galles . Charles accompagnato da Annalisa titolare della casa vacanza Like Home di Pareti, ci ha confermato che Nuceria è bellissima. Altri turisti d - facebook.com Vai su Facebook

Turismo, boom certificato. Dal 2019 al 2024 aumento del 15 per cento - Il dato è emerso dal Rapporto 2025, realizzato dall’Istituto di Studi e Ricerche dalla Camera di Commercio, presentato nei giorni scorsi a Pieve Fosciana. Scrive msn.com

I NUMERI DEL TURISMO/ Ecco l’aumento che può portare a un nuovo record italiano - Nel secondo trimestre dell'anno si è registrato un aumento tendenziali di arrivi negli esercizi ricettivi e di presenze in Italia Nonostante il 2024 sia stato un anno eccezionale, in cui i flussi ... Secondo ilsussidiario.net

Boom di turisti stranieri: la provincia leccese prima in Puglia per presenze - In città quest’anno, da gennaio ad agosto, sono cresciuti i turisti e anche la loro permanenza nelle strutture ricettive salentine. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it