Presentazione mister Torrisi | Sono orgoglioso di essere alla Reggina dobbiamo recuperare i tifosi

Reggiotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo tecnico della Reggina Alfio Torrisi è stato presentato alla stampa al Centro Sportivo Sant’Agata. "Sono orgoglioso di indossare questi colori, come lo devono essere tutti i giocatori – ha dichiarato l’allenatore siciliano -. Faccio parte di in un progetto importante e alleno una squadra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

