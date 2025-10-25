Presentazione mister Torrisi | Sono orgoglioso di essere alla Reggina dobbiamo recuperare i tifosi
Il nuovo tecnico della Reggina Alfio Torrisi è stato presentato alla stampa al Centro Sportivo Sant’Agata. "Sono orgoglioso di indossare questi colori, come lo devono essere tutti i giocatori – ha dichiarato l’allenatore siciliano -. Faccio parte di in un progetto importante e alleno una squadra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Presentazione mister Torrisi: "Sono orgoglioso di essere alla Reggina, dobbiamo recuperare i tifosi" - "Faccio parte di in un progetto importante ed alleno una squadra forte, che attraversa un momento di difficoltà". reggiotoday.it scrive
Reggina, situazione infortuni: E’ mister Torrisi a dare il bollettino ufficiale - Problemi soprattutto nel reparto offensivo. Da citynow.it
Reggina, Alfio Torrisi è il nuovo allenatore: stasera la presentazione - Ballarino ha scelto il suo concittadino per sostituire Bruno Trocini, esonerato ieri dopo la sconfitta di domenica con la Vigor L ... Si legge su strettoweb.com