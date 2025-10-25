Presentato il Messina del Racing City Group Pagniello | Abbiamo tante idee per importanti investimenti

Il nuovo presidente Justin Davis ed il vice Morris Pagniello hanno presentato ufficialmente il Messina firmato Racing City Group. Nel corso della conferenza stampa, che ha fatto seguito all’incontro al Comune con il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro e a quello con la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondisci con queste news

Il Comitato ha promosso un convegno a Palazzo Zanca e presentato un nuovo dossier sulla situazione a Messina e in Sicilia. In primis la battaglia per l'acqua pubblica... - facebook.com Vai su Facebook

ACR Messina, Morris e Pagniello si presentano: “Bahrain e Adidas sulla maglia e nuovo Franco Scoglio”. E su academy e femminile… - L’armistizio, restando in questi termini, è stato firmato nei giorni scorsi: a Raci ... Riporta strettoweb.com

ACR Messina assegnato al Racing City Group: nessun rilancio all’unica offerta presentata. Che succede ora - Nessun soggetto, imprenditore, gruppo, ha inteso rilanciare all’unica offerta presentata. Secondo strettoweb.com

Il Messina calcio è del Racing City Group, unica offerta per il ramo sportivo - Il ramo sportivo dell’Acr Messina è stato ufficialmente acquistato dal Racing City Group, unico gruppo imprenditoriale ad aver presentato offerte alla curatela entro il termine prestabilito de ... Lo riporta letteraemme.it