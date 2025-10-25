Presentate le liste a sostegno di Cirielli in Campania | la Lega candida la mamma di Giogiò

C’è anche Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto del 2023 per futili motivi, tra i candidati delle liste a sostegno di Edmondo Cirielli in Campania. La Di Maggio sarà nella compagine della Lega e guiderà la lista nella metropoli. Otto liste per Cirielli. A sostenere il centrodestra di Cirielli sono le liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, la civica ‘Cirielli Presidente’, Noi moderati, Udc, Democrazia cristiana con Rotondi e Pensionati – Consumatori. Per il candidato del centrosinistra Fico scendono in campo il Partito democratico, il M5S, Avs, la civica ‘Fico Presidente’, ‘A Testa alta’, emanazione del presidente uscente Vincenzo De Luca, ‘Noi di Centro – Noi Sud’, lista vicina al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ‘Avanti Campania’, (che mette insieme socialisti e repubblicani, ‘Casa Riformista’). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Presentate le liste a sostegno di Cirielli in Campania: la Lega candida la mamma di Giogiò

