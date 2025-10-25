Presciistica | Giorgio Rocca spiega il suo workout avanzato di 4 giorni
È fondamentale il lavoro in palestra per un inverno senza infortuni. Il campione ci illustra il suo programma di allenamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Presciistica: Giorgio Rocca spiega il suo workout avanzato di 4 giorni - È fondamentale il lavoro in palestra per un inverno senza infortuni. Si legge su msn.com
È fondamentale il lavoro in palestra per un inverno senza infortuni. Il campione ci illustra il suo programma di allenamento - Il programma di Giorgio Rocca con i suoi esercizi di presciistica avanzata: ecco gli esercizi per potenziare tutti i muscoli prima di scendere in pista. Segnala gazzetta.it
Dove scia Giorgio Rocca: 6 località alpine per vivere la montagna al massimo - Dalla Svizzera alla Francia, passando per le perle italiane delle Alpi. Segnala msn.com