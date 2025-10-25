“Non so se sono più incazzato per il risultato o più felice per la prestazione dei ragazzi”. Così Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn dopo la partita tra Milan e Pisa, gara finita 2-2 e valida per l’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Una sfida che ha visto subito i rossoneri in vantaggio con Rafael Leao, ma nel secondo tempo i nerazzurri toscani hanno ribaltato tutto prima con il rigore realizzato da Juan Cuadrado, poi con il gol di Nzola. Al 93? è però arrivata la rete di Zachary Athekame per il 2-2 finale. I due gol del Milan sono stati oggetto – con dinamiche differenti – di revisione Var per presunto fuorigioco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Preparerò schemi coi miei davanti al portiere": l'ironica polemica di Gilardino dopo i presunti errori arbitrali