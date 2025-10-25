Prendersi cura di sé fin dalla tarda adolescenza è cruciale per la salute del cuore | l'esperta spiega il motivo

Spesso i giovani adulti in salute non si preoccupano molto della prevenzione, tuttavia è proprio il periodo che vai dai 18 ai 25 anni a risultare determinante per la salute del cuore. A spiegarlo è Jewel Scott, ricercatrice della University of South Carolina e co-autrice di un report che ha mostrato come abitudini che si sviluppano nei primi anni della vita adulta – dal fumo alla dieta, dal sonno all’attività fisica – possano influenzare significativamente il rischio cardiovascolare per tutta la vita. Prevenzione e relazioni sociali sane restano pertanto le migliori alleate di un cuore forte e sano. 🔗 Leggi su Fanpage.it