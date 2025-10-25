Prende il via la Varese City Run Spazio ai bimbi con le Pulciniadi

Con le Pulciniadi si è aperto il weekend della Varese City Run, gara che si disputerà domani con partenza alle 9.15 e che incoronerà il campione provinciale di mezza maratona master maschile e femminile. Erano circa cinquecento i bambini di sedici diverse scuole dell’infanzia di Varese e dei centri limitrofi che hanno partecipato ieri mattina alle Pulciniadi, che hanno dato ufficialmente il via all’edizione 2025 della Varese City Run. Sotto il sole di piazza Repubblica, dove l’evento ha fatto ritorno in seguito alle ultime edizioni ospitate allo stadio Ossola, i piccoli atleti si sono cimentati in diverse attività sportive in quattro aree differenti, con la presenza delle società sportive Varese Basket School, Csi e Rugby Varese e dell’Università degli studi dell’Insubria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prende il via la Varese City Run. Spazio ai bimbi con le Pulciniadi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#SerieB: conto alla rovescia per l'esordio della Varese Olona Nuoto Prende forma la stagione 2025/26: debutto varesino sabato 6 novembre contro Lerici. Collocazione nel raggruppamento ligure inaspettata, ma non cambia la filosofia del tecnico: "I pri - facebook.com Vai su Facebook

Prende il via la Varese City Run. Spazio ai bimbi con le Pulciniadi - Con le Pulciniadi si è aperto il weekend della Varese City Run, gara che si disputerà domani con partenza alle 9. Riporta ilgiorno.it

La Varese City Run in centro città il 24, 25 e 26 ottobre parte dalle Pulciniadi - Iscrizioni aperte a mezza maratorna e10 km, competitive e non, oltre a Family run e staffetta VCR4charity ... varesenews.it scrive

Varese City Run 2025: tre giorni di sport, festa e solidarietà - Dalle Pulciniadi ai Giardini Estensi alla mezza maratona e alla Family Run: attesi 1500 partecipanti da 18 Paesi per la sesta edizione dell’evento che unisce sport, comunità e inclusione ... Segnala laprovinciadivarese.it