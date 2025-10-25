Premio UNITA 2025 | Gli attori premiano gli attori

Si è tenuta ieri a Palazzo Ripetta, nel corso della Festa del cinema di Roma, la seconda edizione del Premio UNITA. “È proprio nei momenti più bui che l’arte e la bellezza ci salvano dal baratro, indicando la via della luce. Per questo il valore di coloro che incarnano le storie del cinema assume un’importanza fondamentale che va oltre l’intrattenimento”. Con queste parole Daniela Giordano, presidente di UNITA – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo ha annunciato questa nuova edizione della premiazione. Undici premi per celebrare le interpretazioni e il talento degli interpreti. “Gli Attori premiano gli Attori”, un riconoscimento unico nel panorama italiano, votato direttamente dagli interpreti e dedicato a valorizzare il lavoro e la professionalità delle attrici e degli attori italiani. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

