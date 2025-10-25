Premio UNITA 2025 | Gli attori premiano gli attori
Si è tenuta ieri a Palazzo Ripetta, nel corso della Festa del cinema di Roma, la seconda edizione del Premio UNITA. “È proprio nei momenti più bui che l’arte e la bellezza ci salvano dal baratro, indicando la via della luce. Per questo il valore di coloro che incarnano le storie del cinema assume un’importanza fondamentale che va oltre l’intrattenimento”. Con queste parole Daniela Giordano, presidente di UNITA – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo ha annunciato questa nuova edizione della premiazione. Undici premi per celebrare le interpretazioni e il talento degli interpreti. “Gli Attori premiano gli Attori”, un riconoscimento unico nel panorama italiano, votato direttamente dagli interpreti e dedicato a valorizzare il lavoro e la professionalità delle attrici e degli attori italiani. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I vincitori della seconda edizione del Premio UNITA. Attrici, attori e maestranze del cinema hanno sfilato insieme sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica di Roma per denunciare i tagli ai fondi destinati al cinema e all'audiovisivo italiano. - X Vai su X
We Love Cinema. M83 · Solitude (Felsmann + Tiley Reinterpretation). Il red carpet della Festa del Cinema di Roma si accende per il Premio UNITA, il riconoscimento che celebra l’eccellenza della recitazione italiana Sul tappeto rosso sfilano Paola Cortelles - facebook.com Vai su Facebook
Premio UNITA 2025: annunciati i candidati della seconda edizione - Barbara Ronchi, Elio Germano e Sonia Bergamasco tra i protagonisti della seconda edizione del Premio UNITA, in scena durante la Festa del Cinema di Roma ... Scrive bestmovie.it
Festa del Cinema di Roma, i candidati al Premio UNITA - Dopo il successo della prima edizione, torna il Premio UNITA, il riconoscimento istituito dall’associazione U. Riporta tg24.sky.it
Premio UNITA 2025: i cast di Diamanti, Familia e Vermiglio tra le nomination di questa edizione - I vincitori della seconda edizione del premio organizzato dall'Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo verranno annunciati il 24 ottobre. Segnala msn.com