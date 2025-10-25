Premio letterario ecco i vincitori

Si terrà oggi alle 16, al teatro comunale "Arena" la cerimonia di Premiazione dei Poeti Vincitori del Premio Letterario. Un appuntamento impreziosito dall’ospite d’onore, di Roberto Manfredini (nella foto), direttore della Clinica Medica universitaria di Ferrara, ordinario di medicina interna nell’Ateneo ferrarese che stamane terrà agli studenti del Polo Scolastico Superiore la "lectio magistralis" " Dormire per vivere meglio: il potere del sonno". Figura di spicco nel panorama scientifico nazionale e internazionale, Manfredini è conosciuto non solo per l’eccellenza accademica che rappresenta, ma anche per la sua capacità di coniugare scienza, benessere e divulgazione scientifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio letterario, ecco i vincitori

