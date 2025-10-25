Preghiera del mattino del 25 Ottobre 2025 | Rendimi un figlio degno

Lalucedimaria.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 25 ottobre 2025 rendimi un figlio degno

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 25 Ottobre 2025: “Rendimi un figlio degno”

Altre letture consigliate

preghiera mattino 25 ottobrePreghiera del mattino del 24 Ottobre 2025: “Aiutami a vincere il male” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Scrive lalucedimaria.it

preghiera mattino 25 ottobrePreghiera del mattino del 22 Ottobre 2025: “Fammi crescere in Te” - La preghiera del mattino di oggi, 22 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. lalucedimaria.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 25 Ottobre