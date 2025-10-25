Precipitato dal terzo piano morto il piccolo di 10 anni
È morto il bambino di dieci anni ricoverato all'ospedale dei bambini di Palermo dopo essere precipitato ieri sera dal terzo piano di un palazzo a Trapani.Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia, intervenuta nella casa di via Pantelleria dove è avvenuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Un bambino di dieci anni è precipitato questa sera dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di un edificio in via Pantelleria, a Trapani. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e tras - facebook.com Vai su Facebook
È morto in ospedale il bimbo di 10 anni precipitato dal balcone di casa: la tragedia a Trapani - Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni precipitato ieri 24 ottobre dal balcone di casa: si trovava al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria quando sarebbe caduto. Da fanpage.it
Operato alla testa. Resta grave il bambino caduto dal balcone - La scivolata sarebbe avvenuta mentre il bambino si sporgeva per salutare la sorella che proprio in quel momento varcava il portone del palazzo. Riporta rainews.it
Trapani, bambino di 10 anni cade dal balcone e muore: precipitato dal quinto piano, si indaga sulle cause - Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni è caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, ... Come scrive ilmattino.it