Dopo le due sconfitte consecutive rimediate fra campionato e Coppa Italia, il Prato è obbligato a rialzare la testa domani (calcio d’avvio alle 14.30) al Lungobisenzio. Risaliti e compagni sfidano il Cannara, penultima forza del raggruppamento. Come i biancazzurri, anche gli umbri sono affamati di punti, avendone conquistati appena 6, frutto di un cammino da una sola vittoria (nel terzo turno contro il Terranuova Traiana), tre pareggi e quattro ko. Gli umbri, neopromossi in categoria, hanno il peggior attacco del campionato (assieme a quelli di Vivi Altotevere Sansepolcro e Scandicci), con un bottino di cinque reti, ma in difesa hanno subito meno gol rispetto al Prato: nove contro 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato non puoi sbagliare. C’è l’occasione ripartenza