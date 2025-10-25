Prato | nascondeva in casa 15 chili di hashish arrestato 52enne in semilibertà
La squadra mobile di Prato ha arrestato un 52enne di origine albanese, sottoposto al regime della semilibertà con obbligo di pernottare nel carcere dalle 22 alle 8 del mattino, e un 22enne romeno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
