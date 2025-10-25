Prato | nascondeva in casa 15 chili di hashish arrestato 52enne in semilibertà

Firenzepost.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra mobile di Prato ha arrestato un 52enne di origine albanese, sottoposto al regime della semilibertà con obbligo di pernottare nel carcere dalle 22 alle 8 del mattino, e un 22enne romeno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

