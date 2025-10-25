Pradalunga grave incidente in via Grumelle Almeno tre i feriti | interviene l’elisoccorso

Pradalunga. È di almeno tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 17, in via Grumelle. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’auto medica e l’ elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo. Al momento le informazioni disponibili sono poche e la dinamica dello scontro, dove al momento l’età delle persone coinvolte è di 16 e 77 anni,  è ancora da ricostruire. Gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, stanno operando per gestire la viabilità e raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

