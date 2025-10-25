Pradalunga grave incidente in via Grumelle Almeno tre i feriti | interviene l’elisoccorso
Pradalunga. È di almeno tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 17, in via Grumelle. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’auto medica e l’ elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo. Al momento le informazioni disponibili sono poche e la dinamica dello scontro, dove al momento l’età delle persone coinvolte è di 16 e 77 anni, è ancora da ricostruire. Gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, stanno operando per gestire la viabilità e raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Due pesanti incidenti stradali hanno funestato il sabato. Nella Bassa grave un centauro 24enne, mentre a Pradalunga carambola fra tre veicoli - facebook.com Vai su Facebook
Grave incidente tra auto e moto a Pradalunga: in volo l’elisoccorso - L’elicottero è partito intorno alle 17 di sabato 25 ottobre da Bergamo per raggiungere via Grumelle a Pradalunga la via che attraversa il paese parallela alla Provinciale, dove un’auto e una moto si ... ecodibergamo.it scrive