Pradalunga grave incidente in via Grumelle Almeno tre i feriti | interviene l’elisoccorso

Pradalunga. È di almeno tre feriti il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio, poco prima delle 17, in via Grumelle. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, un'auto medica e l' elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo. Al momento le informazioni disponibili sono poche e la dinamica dello scontro, dove al momento l'età delle persone coinvolte è di 16 e 77 anni, è ancora da ricostruire. Gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, stanno operando per gestire la viabilità e raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.

