Posizioni economiche ATA | il simulatore per esercitarti a superare l’esame

Il test finale per il personale ATA che ha frequentato i corsi di formazione per l’attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche slitta probabilmente a novembre. L’informazione è stata data dal Ministero giorno 7 ottobre alla riunione su organici e procedura d’infrazione. Per esercitarti nello studio e nella preparazione all’esame, il team di OrizzonteScuola ha elaborato . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA, il test finale slitta probabilmente a novembre - Il test finale per il personale ATA che ha frequentato i corsi di formazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche slitta probabilmente a novembre. orizzontescuola.it scrive

Scatti e posizioni economiche docenti e Ata: NoiPa comunica versamento su rata di ottobre - Con una nota informativa NoiPa comunica l'applicazione dei due CCNL per scatti e posizioni economiche per docenti e Ata siglati nell'agosto scorso. it.blastingnews.com scrive

Personale Ata scuola, domande per 46.297 nuove posizioni economiche dal 14 novembre: requisiti e come fare. Aumenti stipendi fino a 2mila euro - le domande per l'accesso alle nuove posizioni economiche previste dal decreto firmato dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara il 12 luglio 2024. Riporta corriereadriatico.it