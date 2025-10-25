Porto nomina di Consalvo slitta ancora
Slitta ancora la nomina di Marco Consalvo alla guida dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Nord Orientale. Non sarebbe stata fissata nemmeno per la prossima settimana la convocazione in ottava commissione del Senato l'audizione di Consalvo. Lo riporta Tgr Fvg.Il calendario è stato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
