Porto nomina di Consalvo slitta ancora

Triesteprima.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Slitta ancora la nomina di Marco Consalvo alla guida dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Nord Orientale. Non sarebbe stata fissata nemmeno per la prossima settimana la convocazione in ottava commissione del Senato l'audizione di Consalvo. Lo riporta Tgr Fvg.Il calendario è stato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Porto, la nomina di Consalvo slitta ancora - Non è stata fissata nemmeno per la prossima settimana la convocazione in ottava commissione del Senato l'audizione di Marco Consalvo, designato per la presidenza dell'autorità di sistema portuale del ... Riporta rainews.it

porto nomina consalvo slittaPresidenza del Porto, l'attesa per Consalvo - Resta l'incognita sui tempi, in parlamento programmate le audizioni di undici candidati presidenti, ma il nome dell'ad del Trieste airport ancora non c'è ... rainews.it scrive

porto nomina consalvo slittaPorto, Governa (Azione): “Partiti facciano passo indietro, Consalvo deve poter lavorare in autonomia” - “Il Centrodestra acceleri sull’iter parlamentare per arrivare quanto prima all’insediamento di Consalvo. Riporta triestecafe.it

Cerca Video su questo argomento: Porto Nomina Consalvo Slitta