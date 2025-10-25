Reduce dall’anteprima di grande successo alla Festa del cinema di Roma, lo sceneggiatore e regista Riccardo Milani oggi alle 18 al Multiplex Giometti Le Befane di Rimini, con Virginia Raffaele e Aldo Baglio, presenterà La vita va così. Nel cast del film, vero capolavoro, anche Diego Abatantuono, Geppi Cucciari e l’84enne pastore sardo Giuseppe Ignazio Loi, l’Efisio Mulas di Terralba attorno al quale ruota l’avvincente storia, che pone in primo piano gli autentici valori della vita. Da sempre vive con i suoi animali nella casa affacciata sul mare dov’è nato, una vita tranquilla finché il presidente di un potente gruppo immobiliare progetta un resort di lusso in quel paradiso, spaccando pure la piccola comunità che ci vive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Porto ‘La vita va così’ nella terra di Fellini"