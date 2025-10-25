Portale Giovani Inps oltre un milione di accessi Il presidente Fava | Un’offerta completa per sostenere crescita e partecipazione attiva

Orizzontescuola.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Superata quota un milione di accessi unici e oltre 550.000 utenti attivi in appena tre mesi dalla sua attivazione. Sono questi i numeri raggiunti dal Portale Giovani dell’Inps, inaugurato a giugno e pensato esclusivamente per gli under 35. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

portale giovani inps oltreFava, 'oltre un milione di accessi al portale Inps giovani' - "Ci concentriamo e puntiamo sui giovani, questa è la mission che mi sono posto a favore dell'Inps e della crescita del paese. ansa.it scrive

Portale INPS giovani: più di un milione di accessi. il 32% da studenti. Borse di studio e riscatto laurea tra i servizi più usati - Sono i numeri raccolti dal nuovo Portale INPS per i giovani, lanciato lo scorso giugno. Come scrive orizzontescuola.it

portale giovani inps oltreInps: oltre 1 milione accessi per nuovo Portale giovani - 000 utenti attivi in soli tre mesi: è il bilancio più che positivo del Portale Giovani, la piattaforma digitale lanciata dall’INPS lo scors ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Portale Giovani Inps Oltre