Porta a porta non sostenibile il Comune studi nuove soluzioni

Nelle scorse ore Maria Federica Ubaldi, consigliere comunale di Civiltà Parmigiana e promotrice del progetto civico ‘ChiAmaParma’, ha depositato una mozione in cui chiede all’Amministrazione di fare uno studio di fattibilità per superare l’attuale modalità di raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

