A volte ritornano. Anzi, non se ne sono mai andati. I Pooh, assomigliano un po’ a Phil Collins, quando aveva preso a scherzare sui tour d’addio (First Final Farewell Tour, divenuto poi Not Dead Yet Live). Solo che il suo intento era ironico. Pure loro ci scherzano su presentando in un ristorante vista Duomo questi " 60 anni di storia, di musica, di emozioni " che li riporta al pubblico lombardo il 25 e 26 settembre 2026 tra le gradinate della ChorusLife Arena di Bergamo e il 18 e 19 ottobre al Forum di Assago. Nel ’66, infatti, “Vieni fuori”, cover della “Keep on running” mandata in radio dallo Spencer Davis Group di Steve Winwood (che l’aveva ripresa a sua volta dal repertorio del jamaicano Gerald Wilfred Edwards), varava una delle più fortunate avventure del pop italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pooh, sessant’anni e non sentirli: "Ma non chiamatelo ultimo tour"