Pooh 60 – La nostra storia il gruppo torna in tour nel 2026 le date e i biglietti

Pooh 60 – La nostra storia è il titolo del nuovo tour del gruppo che toccherà alcuni palazzetti nell’autunno 2026, i biglietti. Pooh 60 – La nostra storia sarà una serie di importanti appuntamenti live per rivivere e celebrare insieme una carriera straordinaria, un tour speciale che toccherà 6 città con doppia data, anticipati da una doppia data 0, per un totale di ben 14 date nei palasport italiani. Da settembre a ottobre 2026 Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Pooh 60 – La nostra storia, il gruppo torna in tour nel 2026, le date e i biglietti

Ci siamo! "POOH 60 - La Nostra Storia" che abbia inizio! Per lanciare il nostro 60° ANNIVERSARIO, un evento più unico che raro, non potevamo che partire con i concerti fatti nei palasport: un luogo che per la storia dei POOH, come sapete molto bene, è IMPO

$POOH60 - La Nostra Storia ha inizio! Per lanciare il nostro 60° ANNIVERSARIO, un evento più unico che raro, non potevamo che partire con i concerti nei palasport: un luogo che per la storia dei $POOH, come sapete molto bene, è IMPORTANTISSIMO!

