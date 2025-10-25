pontremoli si prepara alla finale del bancarella cucina 2025

Dopo la serata di presentazione dei finalisti, organizzata a Milano il 22 settembre, i sei autori – i cui testi hanno già ottenuto il riconoscimento “Selezione Bancarella Cucina” – si preparano alla serata di assegnazione del premio Bancarella della Cucina 2025. L’appuntamento è a Pontremoli, in Toscana: è qui, nella città simbolo dei librai ambulanti, che domenica 26 ottobre si scoprirà il testo vincitore di questa nuova edizione, e per l’occasione il salone del Palazzo Dosi Magnavacca accoglierà alle 16:30 Dario Vergassola per la presentazione del suo libro “Liguria, terra di mugugni e di bellezza” (Mondadori Electa), e a seguire lo stesso Vergassola, assieme al giovane attore pontremolese Lorenzo Borrelli e con l’accompagnamento musicale di Chiara Lombatti, condurrà la cerimonia di premiazione, durante la quale gli autori dialogheranno con il pubblico, raccontando i propri libri e condividendo storie, ispirazioni e retroscena legati alla loro realizzazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

